3 مؤشرات تقرب ميسي من الهلال السعودي ..

انت الان تتابع خبر3 مؤشرات تقرب ميسي من الهلال السعودي .. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت تقارير صحفية إلى ظهور مؤشرات جديدة، لاقتراب اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، من الانضمام إلى الهلال السعودي.



وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ومن المنتظر أن يرحل لناد آخر في الصيف.



وبحسب ما ذكرته عدة تقارير صحفية مؤخرا، فإن الهلال يتصدر قائمة الأندية الراغبة في التعاقد مع ميسي، حيث يرصد النادي السعودي راتبا ضخما للنجم الأرجنتيني.



وقالت صحيفة "اليوم" السعودية نقلا عن مصدر داخل الهلال أن مفاوضات "الزعيم" مع ميسي وصلت المرحلة الأخيرة، وأن النادي يستهدف ضم نجوم آخرين من الأرجنتين أبرزهم أنخيل دي ماريا.



على جانب آخر أكد الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات بشبكة "سكاي سبورتس" أن ميسي يسعى لحسم قراره بشأن وجهته المقبلة خلال أيام.



وأشار خبير الانتقالات إلى أن هذا لا يعني أن يعلن ميسي ناديه الجديد في غضون أيام قليلة، لكنه يريد اختيار النادي المستقبلي في أسرع وقت ممكن.



وذكر رومانو أن برشلونة، نادي ميسي السابق الذي يسعى لضمه، لم يقدم له حتى الآن عرضا رسمي بسبب معاناته من أزمة مالية.



المؤشر الثالث يتمثل في عدم قدرة تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، على تأكيد ثقته في عودة ميسي إلى النادي الكتالوني.



وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "من الصعب أن تضع نفسك مكان لاعب فاز بكل شيء، لا أعرف الشكوك التي قد تنتاب ليو، ربما مشروع آخر، ربما رحيل اللاعبين المقربين منه مثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا".



وأتم: "الباب مفتوح أمام ميسي هنا إذا أراد القدوم، لكن الأمر يتوقف على قراره الشخصي".