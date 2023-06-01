انت الان تتابع خبر افتتاح الجولة الرابعة من بطولة درع المئوية الجمعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلتقي فريقا شباب الأردن والحسين اربد، عند السادسة من مساء يوم غد الجمعة، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم "درع المئوية".



كما يشهد يوم غد وعلى ذات الملعب وعند التاسعة مساء، إقامة مباراة فريقي شباب العقبة والرمثا.



وتتواصل مباريات الجولة يوم السبت بمواجهتي السلط ومعان عند السادسة، والجليل ومغير السرحان عند التاسعة والنصف، كما يلتقي يوم الأحد المقبل سحاب والأهلي عند الثامنة مساء، على أن تختتم الجولة يوم الثلاثاء المقبل بإقامة لقاء القمة بين الوحدات والفيصلي عند الساعة الثامنة مساء.



ويتصدر الفيصلي ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط، ثم الرمثا والوحدات بـ 7، شباب العقبة 6، الحسين 5، شباب الأردن والأهلي 4، سحاب ومغير السرحان 3، الجليل والسلط 1، ومعان أخيرا دون نقاط.



وتقام بطولة الدرع بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتوج الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط بالبطولة.