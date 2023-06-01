إشبيلية يُتوج بطلاً للدوري الأوروبي

إشبيلية يُتوج بطلاً للدوري الأوروبيتوّج فريق إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي، بعد فوزه في المباراة النهائية على روما الإيطالي بضربات الجزاء (4-1) يوم الأربعاء، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست.

وأحرز هدف روما باولو ديبالا في الدقيقة 35، بينما سجل لإشبيلية جيانلوكا مانشيني "بالخطأ في مرماه" عند الدقيقة 55.

وابتسم الحظ لإشبيلية ملك الدوري الأوروبي، ليصل للقب السابع في تاريخه كأكثر ناد يتوج باللقب في التاريخ.

وتألق المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية في التصدي لركلة مانشيني، ثم أهدر إيبانيز لروما بتسديدة في العارضة، بينما سجل كريستانتي ركلة "الذئاب" الوحيدة الناجحة، فيما لم يهدر إشبيلية أي ركلة، ونجح في أربع مناسبات عبر أوكامبوس، ولاميلا، وراكيتيتش، ومونتيل.