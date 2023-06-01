انت الان تتابع خبر ميسي يغادر باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن مصير الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق عقب نهاية الموسم الحالي 2022-2023، مؤكدا رحيله بشكل نهائي.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو/ حزيران المقبل، حيث انهارت مفاوضات التجديد بين الطرفين منذ عدة أشهر.

وبات ميسي الآن قريباً من الانتقال إما إلى الهلال السعودي الذي يقدم له عرضاً بمليار يورو على موسمين، أو ناديه السابق برشلونة الإسباني، الذي أكدت تقارير رغبة اللاعب في العودة إليه مجددا.

وتحدث كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان يوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام كليرمونت فوت بالجولة 38 والأخيرة من الدوري الفرنسي "ليغ 1" عن مستقبل ميسي.

وقال غالتييه إن المباراة المقبلة هي الأخيرة لميسي بقميص فريق العاصمة الفرنسية.

وأوضح غالتييه: "كان لي شرف تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ستكون المباراة المقبلة هي الأخيرة لميسي مع باريس سان جيرمان".

وانتقل ميسي إلى "بي إس جي" في صيف 2021، في صفقة انتقال حر بعد علاقة دامت 21 عاما، مع برشلونة منها 17 بقميص الفريق الأول توج خلالها بكل الألقاب الممكنة.

وجاء تأكيد مدرب باريس سان جيرمان لرحيل ميسي بعد 24 ساعة، من ظهور البرغوث بقميص "بي إس جي" للموسم الجديد 2023-2024 ضمن الحملة الترويجية للإعلان عنه.

يذكر أن ميسي لعب مع باريس سان جيرمان 74 مباراة بكافة البطولات، سجل فيهم 32 هدفاً وصنع 35 بإجمالي 67 مساهمة تهديفية، وفاز خلال تلك الفترة بلقبين للدوري الفرنسي وبكأس الأبطال مرة واحدة.