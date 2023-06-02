انت الان تتابع خبر. صقور الأردن إلى اليونان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتوجه وفد المنتخب الأردني لكرة السلة، الخميس، إلى اليونان، وذلك لإقامة معسكر تدريبي يمتد لأسبوعين، ويتخلله خوض عدة مباريات ودية بهدف الاستعداد للمشاركة في كأس العالم.

وكانت قرعة كأس العالم قد وضعت منتخب الأردن في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه كل من: "أمريكا، اليونان، نيوزيلندا".

وتمسك الاتحاد الأردني لكرة السلة عن نشر أسماء اللاعبين الذين سيرافقون المنتخب في رحلة التحضير والتي ستكون متغيرة بحكم جاهزية اللاعبين والرؤية الفنية.

وسيتوجه منتخب الأردن بعد انتهاء معسكره في اليونان، إلى ليتوانيا حيث سيقيم معسكراً تدريبياً يقام بالفترة من (17-26) يونيو/حزيران الجاري وسيخوض على هامشه 3 مباريات ودية.

وسيبدأ المعسكر الثالث لمنتخب الأردن بالفترة من (3-12) يوليو/ تموز المقبل، حيث ستكون الوجهة إلى كندا ويتخلله لعب 4 مباريات ودية.

ويعود منتخب الأردن بعد ذلك إلى ليتوانيا لإقامة معسكر جديد هو الرابع له ضمن مرحلة التحضير لكأس العالم، حيث يقام خلال الفترة من (18-26) يوليو/تموز المقبل وسيتخلله لعب 4 مباريات ودية.

وسيتوجه منتخب الأردن بعد ذلك إلى البرتغال للمشاركة في بطولة ودية تقام بالفترة من (26-30) يوليو/تموز المقبل.

وسيشارك منتخب الأردن كذلك في بطولة الملك عبدالله الثاني في نسختها الـ "11" والتي ستقام بالفترة من (4-7) آب/أغسطس المقبل.

ويطير منتخب الأردن بعد انتهاء مشاركته في بطولة الملك عبدالله الثاني، إلى جورجيا للمشاركة في البطولة الرباعية والتي تقام بالفترة من (11-14) أغسطس/آب المقبل.

ويختتم منتخب الأردن رحلة التحضير لكأس العالم، بالتوجه إلى الصين حيث سينخرط بمعسكر خلال الفترة من (18-22) أغسطس/آب المقبل، ويتخلله لعب 3 مباريات ودية، ومن هناك سيتوجه إلى الفلبين للمشاركة في كأس العالم 2023.