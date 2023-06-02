انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الجمعة 2 يونيو والقنوات الناقلة.. لقاء فيوتشر وبيراميدز أهمهم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زاد البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن جدول مباريات اليوم الجمعة 2 يونيو والقنوات الناقلة، وذلك لأنها عطلة الأسبوع وهو يوم حافل ومليء بالكثير من اللقاء المثيرة ومن أبرزها الدوري المصري، ويريد متابعته عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة، ويتم تقديم الكثير من اللقاءات الهامة والتي تخص كل الفرق الرياضية، وتنطلق البطولات والمسابقات والمواسم الجديدة التي تجذب أنظار جميع المشاهدين لها طوال الفترة الخاصة بعرضها.

جدول مباريات اليوم الجمعة 2 يونيو والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال

نواذيبو الموريتانى X الكويت – الساعة 8 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري الايطالي

ساسولو X فيورنتينا – الساعة 10 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا X فاركو – الساعة 7 مساء على قناة on time sport

بيراميدز X فيوتشر – الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport