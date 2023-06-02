ميلان يمدد عقد رافايل لياو حتى 2028
أعلن ميلان، اليوم الجمعة، تمديد تعاقده مع البرتغالي رافايل لياو، جناح ونجم الروسونيري.
وذكر ميلان في بيان عبر موقعه الرسمي، أن لياو، وقع على عقد جديد مع النادي لمدة 4 مواسم، ينتهي في صيف 2028.
وكان النجم البرتغالي، انضم إلى ميلان قادما من ليل الفرنسي في صيف 2019، فيما كان عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2024.
ومنذ انضمام الجناح البرتغالي لميلان، شارك في 162 مباراة بجميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 41 هدفا، بينما قدم 29 تمريرة حاسمة.
وفاز لياو مع الروسونيري بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، كما نال جائزة أفضل لاعب بالبطولة أيضا، نظرا لمساهماته الكبيرة في تتويج فريقه.
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