أعلن نادي باريس سان جيرمان، يوم أمس الجمعة، مغادرة مدافعه الإسباني المخضرم سيرخيو راموس لملعب "حديقة الأمراء"، بنهاية الموسم الجاري.
وقال سان جيرمان في بيان إن "راموس يستعد لمغادرة النادي الباريسي، بعد موسمين أمضاهما مدافعا عن ألوانه".
وأبرز سان جيرمان في بيانه، عدم تعرض راموس لأي هزيمة مع الفريق، على مدار 34 مباراة متتالية ما بين نوفمبر 2021 وجانفي 2023.
ووجه بطل فرنسا الشكر لمدافع ريال مدريد السابق، على الفترة التي قضاها ضمن صفوفه، وحقق خلالها لقب الدوري الفرنسي مرتين، بالإضافة لكأس السوبر المحلية.
وكان راموس، انضم للنادي الباريسي مجانا في صيف 2021 قادما من ريال مدريد، ليشارك معه في 57 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف.
وذكرت تقارير إعلامية أن راموس البالغ عمره 37 عاما، سينضم إلى أحد الأندية السعودية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا: باريس سان جيرمان يعلن رحيل راموس عن الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.