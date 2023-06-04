ريال مدريد يعلن رحيل كريم بنزيمة
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، رحيل مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة ، بعد 14 موسما في صفوفه.
وقال النادي الإسباني، في بيان عبر موقعه الإلكتروني:" اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيمة على إنهاء مسيرته الرائعة التي لا تنسى كلاعب في نادينا".
وأضاف: "يعرب ريال مدريد عن مودته وامتنانه لأحد أكبر أساطير نادينا".
وأكمل البيان:" ريال مدريد هو منزله، وسيبقى دائما، ونتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".
وكان كريم بنزيمة انضم لصفوف ريال مدريد عام 2009، وهو بعمر 21 عاماً، وتوج معه بـ 25 لقبا .
ويعد بنزيمة خامس أكثر لاعب مشاركة في المباريات مع ريال مدريد بـ 647 مباراة، وهو ثاني هداف تاريخي للنادي برصيد 353 هدفاً.
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