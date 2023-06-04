ريال مدريد يتعادل مع بلباو في ليلة وداع بنزيمة
تعادل ريال مدريد مع ضيفه أتلتيك بلباو، بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".
وتقدم بلباو عن طريق أويهين سانسيت في الدقيقة 49، قبل أن يدرك بنزيمة التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 72.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، بفارق عشر نقاط خلف برشلونة الفائز باللقب والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد مع سيلتا فيغو، فيما رفع بلباو رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثامن.
وضمن أوساسونا التأهل لتصفيات الدور المؤهل لمجموعات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل، وذلك عقب فوزه على ضيفه جيرونا 2 - 1.
وسجل أنتي بوديمير هدفي أوساسونا في الدقيقتين 52 و55، فيما سجل رينير خيسوس هدف جيرونا الوحيد في الدقيقة 75.
ورفع أوساسونا رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع، فيما أنهى جيرونا الموسم في المركز العاشر برصيد 49 نقطة.
وفي باقي مباريات الجولة، فاز ريال سوسييداد على ضيفه إشبيلية 2 - 1 وتعادل فياريال وأتلتيكو مدريد 2 - 2، فيما فاز مايوركا على رايو فاييكانو 3 - صفر.
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