برشلونة يخسر وهبوط بلد الوليد وإلتشي
أنهى برشلونة موسم الدوري الإسباني لكرة القدم، بالخسارة من مضيفه سلتا فيغو 1 - 2، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة للمسابقة.
وتجمد رصيد برشلونة، المتوج بلقب الموسم الحالي، عند 88 نقطة، فيما رفع سلتا فيغو رصيده إلى 43 نقطة، لينجو من شبح الهبوط للدرجة الثانية.
وتقدم غابري فيغا لسلتا فيغو في الدقيقة 42، قبل أن يضيف اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 65.
وفي الدقيقة 79 سجل أنسو فاتي هدف برشلونة الوحيد.
وهبط بلد الوليد للدرجة الثانية، عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي مع ضيفه خيتافي.
ورفع بلد الوليد رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن عشر، ولكنه هبط رفقة إسبانيول وإلتشي، اللذين تأكد هبوطهما في الجولات الماضية.
وفي باقي المباريات، تعادل إسبانيول وألميريا 3 - 3، وإلتشي وقادش 1 - 1، وبيتيس وفالنسيا 3-3.
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