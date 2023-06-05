أردني يفوز بجائزة أفضل حكم في بطولة العالم للتايكواندو

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رياض - احمد صلاح - فاز الحكم الأردني ايمن العداربة بجائزة أفضل حكم في بطولة العالم للتايكواندو التي اختتمت الأحد، في أذربيجان.

وأعلن الاتحاد الدولي للتايكواندو على موقعه الرسمي فوز الحكم الأردني العداربة بجائزة أفضل حكم في البطولة العالمية.

وأدار العداربة باقتدار العديد من المباريات المهمة في البطولة بما فيها مباريات الأدوار النهائية .

وأكد أمين سر اتحاد التايكواندو فيصل العبد اللات أن فوز الحكم العداربة بهذه الجائزة هو دليل على تميز التايكواندو الأردنية في مختلف المناسبات.