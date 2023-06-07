انت الان تتابع خبر رونالدو وبنزيما .. علاقة متوترة وصراع منتظر بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سيكون الدوري السعودي مسرحا لمنافسة منتظرة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، والفرنسي كريم بنزيما المنضم مؤخرًا لاتحاد جدة.

ولعب النجمان معًا في صفوف ريال مدريد خلال الفترة بين 2009 و2018، وكونا ثنائية تاريخية للميرنجي.

شراكة قديمة

رونالدو وبنزيما خلال 9 سنوات سويا بقميص ريال مدريد، كونا ثنائيا مميزًا في خط الهجوم، وظهرت حالة الحب والتآلف بينهما داخل وخارج الملعب.

وساهم الثنائي في تتويج ريال مدريد بـ 15 لقبًا، 4 دوري أبطال أوروبا، و2 سوبر أوروبي، و3 كأس العالم للأندية، ولقبين لكأس ملك إسبانيا، ومثلهما للسوبر الإسباني والليجا.

وتحول بنزيما من مهاجم صريح إلى ما يشبه صانع الألعاب، ليفتح الطريق أمام الجناح رونالدو لتسجيل الأهداف.

ورغم أن تضحية بنزيما من أجل رونالدو كانت في مصلحة ريال مدريد، لكنها أضرت الفرنسي كثيرا، حيث كان يتلقى انتقادات لاذعة من الجماهير، وعلى الجانب الآخر انهالت على رونالدو الإشادات والجوائز والأرقام القياسية.

بنزيما لعب بجانب رونالدو 342 مباراة طوال 9 سنوات، وهو أكثر لاعب صنع أهدافا للبرتغالي في مسيرته برصيد 47 هدفا.

وعلى الجانب الآخر، سجل بنزيما 29 هدفا من صناعة رونالدو.

توتر؟

ظهر فيما يبدو، أن العلاقة بين رونالدو وبنزيما توترت في السنوات الأخيرة، خاصة من جانب البرتغالي، وبالتحديد عام 2022 الماضي.

ففي هذا العام كان بنزيما الأفضل بلا منازع، وتوج بالكرة الذهبية، بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه مع ريال مدريد.

ولم يحضر رونالدو حفل الكرة الذهبية، بخلاف أنه لم يهنئ بنزيما بالجائزة، رغم أنه فعلها مع نجوم سابقين مثل لوكا مودريتش في 2018، ما أشعل التكهنات حول توتر علاقة الثنائي.

وحتى حين زار رونالدو مقر تدريبات ريال مدريد في الرياض، يناير/ كانون الثاني الماضي، التقط الجميع الصور التذكارية مع البرتغالي، لكن لم يظهر بنزيما معه.

وعن عدم التقاط صورة مع زميله السابق، صرح بنزيما، في اليوم التالي لزيارة رونالدو: "لسنا بحاجة إلى صورة لنقول إننا أصدقاء، لم أستطع تحيته، لكن آمل أن أتمكن من رؤيته غدا".

وأضاف بنزيما: "في الحقيقة أنني لم أر كريستيانو بالأمس، الصور هذه يمكن نشرها على إنستجرام أو مواقع التواصل ولكن صداقتنا لا تلزمنا باتخاذ صورة، وغدا إذا رأيته سأتحدث معه".

صراع منتظر

حاليًا بنزيما أصبح من نجوم الصفوة في كرة القدم، وليس مجرد ظلا لرونالدو كما كان في السابق، وبالتالي سيستهدف التفوق على البرتغالي في الدوري السعودي.

وسيكون الفرنسي بمثابة تهديد صريح للدون، على لقب هداف دوري روشن في الموسم الجديد، فمن يتفوق في هذه المنافسة الجديدة؟