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وست هام يتوج بطلاً لدوري المؤتمر الأوروبي

توج نادي وست هام يونايتد الإنجليزي بلقب بطل النسخة الثانية لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بانتصاره على فيورنتينا الإيطالي 2-1 في المباراة النهائية الأربعاء على ملعب "فورتونا أرينا" في العاصمة التشيكية براغ. وست هام يتوج بطلاً لدوري المؤتمر الأوروبيتوج نادي وست هام يونايتد الإنجليزي بلقب بطل النسخة الثانية لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بانتصاره على فيورنتينا الإيطالي 2-1 في المباراة النهائية الأربعاء على ملعب "فورتونا أرينا" في العاصمة التشيكية براغ. ووضع الجزائري سعيد بن رحمة الفريق الإنجليزي في المقدمة بالدقيقة 62 عبر ركلة جزاء لكن جياكومو بونافنتورا أدرك التعادل للفريق الإيطالي بعدها بخمس دقائق. وسجل غارود بوين هدف الفوز واللقب لوست هام في الدقيقة الأخيرة ليمنح فريقه أول لقب قاري في نصف قرن. وحرم وست هام منافسه فيورنتينا من الإبقاء على لقب المسابقة إيطاليا بعدما ظفر روما بلقب النسخة الأولى العام الماضي. كما فشل فيورنتينا في الفوز بلقبه القاري الأول منذ كأس الكؤوس الاوروبية عام 1961. ويعد الفوز بالبطولة اللقب القاري الثاني لوست هام يونايتد والأول منذ تتويجه بكأس الكؤوس الأوروبية عام 1965. وضمن وست هام يونايتد مشاركته في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل منهيا موسمه بأفضل نتيجة ممكنة بعدما عانى الأمرين لضمان بقائه في "البريميرليغ" حيث أنهاه في المركز الرابع عشر.

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