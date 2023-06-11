دوت الخليج -

مانشستر سيتي بطلاً لدوري أبطال أوروبا

تُوّج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه 1-صفر على إنتر ميلان في النهائي في إسطنبول يوم السبت. مانشستر سيتي بطلاً لدوري أبطال أوروباتُوّج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه 1-صفر على إنتر ميلان في النهائي في إسطنبول يوم السبت. وأكمل سيتي، تحت قيادة بيب غوارديولا، ثلاثية من الألقاب هذا الموسم بعدما توج بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، وعادل بذلك إنجاز مانشستر يونايتد عندما فاز بالثلاثية في 1999. وسجل رودري لاعب الوسط هدف الانتصار بتسديدة قوية في الدقيقة 68.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مانشستر سيتي بطلاً لدوري أبطال أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.