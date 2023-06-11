انت الان تتابع خبر مانشستر سيتي ونجومه .. أرقام مذهلة في موسم الثلاثية التاريخية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أحزر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الكأس ذات الأذنين، بفوزه في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ" على إنتر ميلان بهدف وحيد، ليحقق بذلك ثلاثية تاريخية، بدأت بفوز السيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" وكأس الاتحاد الإنجليزي.

والإنجازات التي تحققت لا تتوقف على النادي، الذي رفع عدد الكؤوس المختلفة في خزائنه إلى 35 كأسا، بين كؤوس البريميرليغ وبطولات كأس الرابطة وكأس الاتحاد والدرع الخيرية وغيرها، إذ حقق نجوم السيتي أرقامهم القياسية المذهلة الخاصة أيضا.

إرلينغ هالاند:

في أول موسم له مع مانشستر سيتي حقق النرويجي إيرلنغ هالاند مجموعة من الإنجازات التي لم يحققها أحد قبله، فقد أحرز:

جائزة هداف دوري الأبطال.

جائزة هداف البريميرليغ.

جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ.

جائزة أفضل لاعب شاب في إنجلترا.

أنهى الموسم برصيد 52 هدفا.

بات ثاني لاعب في تاريخ كرة القدم الإنجليزية إلى جانب كريستيانو رونالدو يتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال والهداف في كلا البطولتين إضافة لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا.

بيب غوارديولا

المدرب الإسباني بيب غوارديولا هو الآخر حقق مجموعة من الإنجازات غير المسبوقة:

أحرز 35 لقبا في مسيرته التدريبية.

أصبح أول مدرب في التاريخ يحرز الثلاثية مع فريقين مختلفين.

فيل فودين

اللاعب الإنجليزي الشاب فيل فودين حقق بدوره إنجازات مثيرة بعد فوزه مع فريقه بالثلاثية التاريخية:

حقق الفوز في كل البطولات التي شارك فيها مع مانشستر سيتي وهو لم يتجاوز الثالثة والعشرين من عمره:

فاز ببطولة البريميرليغ 5 مرات

فاز ببطولة كأس الرابطة 4 مرات

فاز ببطولة كأس الاتحاد مرتان

فاز بكأس الدرع الخيرية مرتان

فاز بالتشامبيونزليغ مرة



رياض محرز

يمكن القول إن النجم الجزائري رياض محرز أصبح أنجح لاعب عربي في أوروبا بعد أن تمكن من الفوز بهذه الكأس:

أول لاعب عربي يفوز ببطولة البريميرليغ 5 مرات، عدا بطولات الكؤوس الإنجليزية المختلفة.

ثاني لاعب جزائري يفوز بكأس أوروبا / دوري الأبطال بعد رابح ماجر مع بورتو عام 1987.

خامس عربي يفوز بالتشامبيونزليغ بعد ماجر ومحمد صلاح (ليفربول) وأشرف حكيمي (ريال مدريد) وحكيم زياش (تشلسي)

جوليان ألفاريرز

النجم الأرجنتيني الدولي جوليان ألفاريرز حقق ما لم يحققه كبار اللاعبين الدوليين، فهو:

أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق الثلاثية وكأس العالم في موسم واحد.

أصبح النجم البالغ 23 عاما أصغر لاعب يحرز التشامبينزليغ والبريميرليغ وكأس العالم ليتفوق على جيرارد بيكيه بفارق 29 يوما.

ريكو لويس

اللاعب الشاب ريكو لويس البالغ من العمر 18 عاما و201 يوما، هو أصغر لاعب إنجليزي يفوز بدوري أبطال أوروبا.

حقق الثلاثية في أول موسم كامل له مع مانشستر سيتي.

رودري

الإسباني رودري هو أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا.

أول لاعب وسط يسجل في النهائي منذ البرازيلي كاسيميرو ضد يوفنتوس في 2017.

سكوت كارسون

الحارس الاحتياطي لمانشستر سيتي سكوت كارسون:

أصبح ثاني لاعب يحرز لقب التشامبينزليغ مع فريقين إنجليزيين مختلفين حيث أحرز اللقب الأول في إسطنبول أيضا مع ليفربول عام 2005.

مانشستر سيتي:

أصبح فريق مانشستر سيتي سادس فريق إنجليزي يفوز بكأس أوروبا / دوري أبطال أوروبا، بعد أستون فيلا وتشلسي وليفربول ومانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست، ضعف عدد الأندية عن أي دولة أخرى (3 من كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا).

مدينة مانشستر هي المدينة الثانية فقط بفوزين مختلفين بكأس أوروبا / دوري أبطال أوروبا، بعد ميلان الإيطالية.