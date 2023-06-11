انت الان تتابع خبر. ذهبيتان وفضية للأردن في الدوري العالمي للكراتيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حصد الأردن، الأحد، على مداليتين ذهبيتين وأخرى فضية في نهائيات الدوري العالمي للكراتيه التي تستضيفها مدينة فوكوكا اليابانية.



وفي نزال أردني - أردني بحت، حصد البطلان عبدالرحمن المصاطفة وعفيف غيث ذهبية وفضية الدوري العالمي للكراتيه في وزن تحت 67 كغم بعد نهائي أردني تاريخي.



وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها لاعبان أردنيان إلى نهائي نفس الوزن من بطولة الدوري العالمي والتي تضم أفضل اللاعبين حول العالم.



كما حقق اللاعب محمد الجعفري الذهبية الثانية للأردن في وزن تحت 84 كغم.



ونجح المصاطفة في تصدر مجموعته بالدور الأول بعد الفوز في نزالين على كل من الكازاخي كمال دامير بنتيجة 8-0 والبلغاري ريفوف فاسيل بنتيجة 2-0.



ونجح المصاطفة - صاحب برونزية أولمبياد طوكيو - في الوصول إلى النهائي بعد الفوز في الدور ربع النهائي على اللاعب الأوكراني يانوفسكي ديفيد بنتيجة 6-0 وفي نصف النهائي على اللاعب الكازاخي أميرلي ديدار بنتيجة 3-1.



فيما تصدر عفيف غيث مجموعته كذلك في الدور الأول بعد 3 انتصارات على كل من، الإيطالي دي ماركو أليساندرو بنتيجة 3-2 ولاعب الصين تايبيه، تشنغ تشونغ، بنتيجة 5-0 والأوكراني بات هنات بنتيجة 8-0.



وفي الدور ربع النهائي فاز عفيف غيث على الياباني يوغو كاوازاكي بنتيجة 12-8 وفي الدور نصف النهائي فاز على اليوناني ديونيوس بنتيجة 9-3.



وضمن منافسات وزن تحت 60 كغم أيضاً، تأهل عمر شقره للعب على الميدالية البرونزية، حيث تصدر مجموعته بعد فوزه على كل من، الفرنسي أحمد الأميني بنتيجة 3-1 واليوناني كريستوس بنتيجة 9-1، قبل أن يخسر في الدور ربع النهائي أمام الياباني هيرومو هاشيموتو بنتيجة 3-2 والذي وصل إلى النهائي.



وضمن منافسات الوزن ذاته تصدر حماد مجموعته في الدور الأول بفوزين على كل من الكازاخستاني شيميربيكوف دوليت بنتيجة 3-0 والإسباني رومان خيسوس بنتيجة 4-0 قبل أن يخسر في الدور ربع النهائي أمام الألماني هاس فلوريان بنتيجة 4-1.



وودع اللاعب حسن مصاروة منافسات وزن تحت 75 كغم بعد خسارته في الدور الأول أمام الياباني ساكي ياما بنتيجة 4-6 وفوزه على اللاعب الكويتي بنتيجة 5-3.

