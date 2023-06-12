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أوروغواي تتوج بلقب كأس العالم للشباب

توّج منتخب أوروغواي بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، عقب فوزه على نظيره الإيطالي 1-0، في المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد. أوروغواي تتوج بلقب كأس العالم للشبابتوّج منتخب أوروغواي بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، عقب فوزه على نظيره الإيطالي 1-0، في المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد. وبقي التعادل السلبي قائما بين منتخبي أوروغواي وإيطاليا طوال 85 دقيقة ثم نجح لوسيانو رودريجيز في خطف هدف الفوز لأوروغواي ليحسم اللقب لبلاده. وبهذا الفوز توجت أوروغواي للمرة الأولى بلقب البطولة، وتتصدر الأرجنتين قائمة المنتخبات الأكثر تتويجا بها برصيد ستة ألقاب وتليها البرازيل برصيد خمسة ألقاب.

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