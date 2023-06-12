الأهلي المصري بطلاً لدوري أبطال إفريقيا

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المصري بطلاً لدوري أبطال إفريقيا

توج نادي الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد التعادل 1-1 مع مضيفه الوداد المغربي في الدار البيضاء يوم الأحد. الأهلي المصري بطلاً لدوري أبطال إفريقياتوج نادي الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد التعادل 1-1 مع مضيفه الوداد المغربي في الدار البيضاء يوم الأحد. وحصد الأهلي اللقب بفضل تفوقه 3-2 في النتيجة الإجمالية بعد انتصاره 2-1 في القاهرة الأسبوع الماضي. وعزز الأهلي رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 11 في تاريخه والثالثة في آخر أربعة أعوام. وبدا هدف يحيى عطية الله في الدقيقة 27 كافيا للوداد لحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي. لكن عبد المنعم هز الشباك بضربة رأس رائعة عقب ركلة ركنية من علي معلول ليعود اللقب القاري إلى القاهرة بعد عام من انتقاله إلى الوداد.

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