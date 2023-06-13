نادي الحزم السعودي يؤكد تعاقده مع حارس مرمى النادي الصفاقسي ايمن دحمان الى غاية 2025

أعلن نادي الحزم السعودي عبر حسابه الخاص على موقع تويتر عن تعاقده مع حارس مرمى النادي الصفاقسي والمنتخب التونسي لكرة القدم ايمن دحمان حتى عام 2025.



ونشر الحساب الرسمي لنادي الحزم مقطع فيديو تضمن مجموعة من افضل تصديات الحارس ايمن دحمان سواء مع النادي الصفاقسي او مع المنتخب التونسي.



ويعتبر ايمن دحمان (27 عاما) خريج مدرسة النادي الصفاقسي الذي توج معه بلقب كاس تونس سنوات 2019 و2021 و2022. كما شارك مع المنتخب التونسي في مونديال قطر 2022 وكان اساسيا في تشكيلة المدرب جلال القادري خلال المباريات الثلاث للدور الاول امام الدنمارك واستراليا وفرنسا.



وضمن نادي الحزم هذا العام صعوده الى بطولة الدرجة الممتازة السعودية لكرة القدم بحصوله على المركز الثاني ضمن بطولة الدرجة الاولى.