ريفر بليت يعزز صدارته للدوري الأرجنتيني
عزز فريق ريفر بليت موقعه في صدارة الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على بانفيلد 4-1 في المرحلة العشرين من المسابقة.
وسجل أهداف ريفر بليت، كل من لوكاس بالتران في الدقيقتين السادسة و 48، وبابلو سولاري في الدقيقة 21، وسالمون روندون في الدقيقة 90.
فيما سجل هدف بانفيلد اللاعب ميلتون جيمينيز في الدقيقة 40 من ضربة جزاء، وشهد اللقاء طرد لاعب بانفيلد ايمانويل انسوا في الدقيقة 80.
وبهذا الفوز رفع ريفر بليت رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد بانفيلد عند النقطة 18 في المركز الأخير.
وفي باقي المباريات، فاز أرجنتينوس على فيليز سارسفيلد (1- صفر)، وتعادل راسينغ كلوب مع انيستتوتو (1-1).
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