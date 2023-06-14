رسميا: جود بيلينغهام ينضم الى ريال مدريد حتى 2029

اتفق ريال مدريد وبوروسيا دورتموند على انتقال اللاعب جود بيلينجهام، الذي سيرتبط بالفريق الملكي للمواسم الستة المقبلة.



هذا وسيقام غداً الخميس 15 جوان،منتصف النهار، في سيوداد ريال مدريد، حفل تقديم جود بيلينجهام كلاعب جديد في الفريق.



بعد ذلك، سيظهر جود بيلينجهام في مؤتمر صحفي.

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