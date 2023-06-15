رسميا: برايتون يضم ميلنر من ليفربول

انضم لاعب خط الوسط الإنجليزي المخضرم جيمس ميلنر إلى نادي برايتون قادما من ليفربول في صفقة انتقال مجانية لمدة عام مع خيار التمديد لعام إضافي.
وقال مدرب برايتون، الإيطالي روبرتو دي زيربي، عبر الموقع الرسمي للنادي يوم أمس الأربعاء: "أنا سعيد للغاية بالترحيب بجيمس في برايتون".
وتابع ابن الـ44 عاما: "هو إضافة ممتازة بالنسبة لنا وأنا متأكد من أنه سيساعدنا في الوصول إلى مستوى أعلى".
ويتضمن سجل ميلنر (37 عاما) الذي بدأ مسيرته الكروية مع ليدز ودافع أيضا عن ألوان نيوكاسل وأستون فيلا ومانشستر سيتي، والفوز بالعديد من الألقاب خلال السنوات الثمان التي قضاها في ملعب "أنفيلد" في ليفربول، بما في ذلك الدوري الممتاز (2019-2020) ودوري أبطال أوروبا (2018-2019).
وسينضم ميلنر (61 مباراة دولية) إلى برايتون في 30 يونيو الجاري عند انتهاء عقده مع ليفربول على أن يساهم بفضل الخبرة الكبيرة التي اكتسبها في الملاعب في إنجاح أول حملة لنادي برايتون في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم المقبل.
المصدر: وكالات
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