انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الخميس 15 يونيو والقنوات الناقلة.. إسبانيا تقابل إيطاليا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جدول مباريات اليوم الخميس 15 يونيو والقنوات الناقلة ازداد البحث عنه مؤخراً، وذلك لأنه يضم الكثير من البطولات والمسابقات المميزة التي يريد أن يتابعها الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، ويتم تقديم الكثير من المباريات الهامة الذي يريد متابعتها ومشاهدتها الكثيرين باستمرار.

جدول مباريات اليوم الخميس 15 يونيو والقنوات الناقلة

ونعرض لكل المتابعين الكثير من المباريات لأن اليوم ملئ بالكثير من اللقاءات الممتعة والمثيرة، واليوم الخميس يأتي فيه مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويقابل المنتخب الإسباني أمام منتخب إيطاليا، وهذا ما سوف نوضحه لكل المتابعين، وأيضاً مباراة ودية تجمع بين منتخب الأرجنتين أمام أستراليا، ومنتخب مصر الأولمبي يقابل منتخب غانا الأوليمبي، والمباريات الهامة في الساعات القادمة.

دوري الأمم الأوروبية – نصف النهائي

وسوف نقدم الجدول الخاص بدوري الأمم الأوروبية في نصف النهائي والتي تكون بين إسبانيا وإيطاليا، ويحب الجميع متابعتها في الساعات القادمة، حيث أن هذه المباريات تشهد نسب مشاهدة كبيرة بشكل مستمر في الساعات القادمة، وتقديمها يكون على قنوات بي إن سبورت التي تحصل على مشاهدة كبيرة.