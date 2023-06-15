انت الان تتابع خبر موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتجه أنظار الكثيرين من عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي، مساء اليوم الخميس الموافق 15 يونيو الجاري إلي ملعب دي غرولش فيست الواقع بمدينة انشخيده في دولة هولندا والذي سوف يحتضن موقعة نارية بين منتخبي إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية.ويسعي لاعبو منتخبي إسبانيا وإيطاليا في الفوز بالمباراة التي لا تقبل القسمة على أثنين من أجل خطف بطاقة التأهل إلي المباراة النهائية، التي سوف تقام يوم الأحد القادم الموافق 18 من الشهر الحالي في تمام الساعة العاشرة الإ الربع بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية:

يلتقي منتخب الماتادور الإسباني نظيره منتخب إيطاليا في تمام الساعة العاشرة الإ الربع بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

معلق مباراة إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية:

أعلنت مجموعة بن سبورت عن تعيين التونسي رؤوف خليف معلقاً على أحداث المباراة.

حكم مباراة إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية:

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، تعيين السلوفيني سلافكو فينتشيتش حكماً لهذه المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية:

تقوم مجموعة بن سبورت القطرية بنقل أحداث المباراة، حيث أن تم تخصيص قناة beIN Sports 1 HD Premium، بالإضافة إلي عدد أخر من القنوات وهي Rai 1 وSport TV1 Portugal وRTL Deutschland وTV 6 Sweden وTVE La 1 HD وغيرها من القنوات.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية:

تردد قناة beIN Sports 1 HD Premium:

التردد: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

التردد: 12379.

تردد قناة TRT 1 Turkey HD

التردد: 11054

الاستقطاب : أفقي

القمر الصناعي Türksat 42.0°E.

معدل الترميز 30000