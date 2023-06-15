انت الان تتابع خبر أغنية سطلانة في احتفال الأهلي.. معلومات عن الأغنية اللي عقدت جمهور الوداد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم تحقق أغنية سطلانة النجاح الكبير، إلا بعدما تغني بها لاعبو الأهلي وجمهوره عقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخ النادي الأهلي، بعد مباراتي النهائي أمام الوداد المغربي يوم الأحد الماضيوتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يوم الأحد، مع نظيره الوداد البيضاوي في إياب نهائي دوري أبطال افريقيا، على أرضية ستاد ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب بنتيجة هدف لكل فريق حيث افتتح الفريق المغربي التسجيل في الدقيقة 27 من الشوط الأول عن طريق مدافعه عطية الله، عن طريق كرة خادعة لحارس مرمي المارد الأحمر محمد الشناوي، بينما جاء التعادل عن طريق محمد عبد المنعم الدقيقة 78 بعد عرضية من علي معلول.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الإياب التي أقيمت الأسبوع الماضي بنتيجة هدفين مقابل هدف، لكل فريق يصبح مجموعة المباراتين ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليصعد الأهلي إلي منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي,

احتفال لاعبي الأهلي:

وبدأت أغنية سلطانة في التعليق في أذهان الجمهور ظهر لاعبو الأهلي هم يتغنون بها أثناء خروجهم من غرفة خلع الملابس بعد انتهاء أحداث نهائي إفريقيا، وبعد ذلك تصدرت هذه الأغنية محرك البحث الشهير جوجل حتي يومنا هذا.

معلومات حول أغنية “سطلانة “:





تسأل عدد من جمهور الكرة في مصر والوطن العربي حول ما هي أغنية سطلانة التي يغنيها لاعبو الأهلي:

1- الأغنية نشرت ضمن فيلم بعد الشر بطولة الفنان علي ربيع كوكبة من النجوم، حيث تم عرضه خلال عيد الفطر المبارك.

2- هي من غناء عدد من نجوم الفن الشعبي وهم عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي.

3- من كلمات مصطفي حسن.

4- ألحان كريم عاشو.

5- الأغنية من توزيع وتوزيع أماديو