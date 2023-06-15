كرواتيا تبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية

كرواتيا تبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبيةحقق المنتخب الكرواتي فوزًا دراميًا على نظيره الهولندي برباعية لهدفين بعد التمديد، في المباراة التي احتضنها ملعب “فينورد” في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

رباعية كرواتيا جاءت عن طريق أندريه كراماريتش من ركلة جزاء، وماريو باساليتش، وبرونو بيتكوفيتش، ولوكا مودريتش من ركلة جزاء أخرى في الدقائق 55، و72، و98، و117 على التوالي، فيما أحرز ثنائية هولندا دونيل مالين، ونوا لانج بالدقيقتين 34، و90+6.

وبذلك، تأهل منتخب كرواتيا للمباراة النهائية من البطولة، منتظرًا الفائز من مباراة إسبانيا وإيطاليا اليوم الخميس، لمواجهته الأحد المقبل، فيما سيلتقي الخاسر مع هولندا لتحديد صاحب المركز الثالث.