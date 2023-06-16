التشكيل المتوقع لنهائي دوري أبطال أوروبا

سيكون عشاق كرة القدم اليوم مع موعد مع مباراة مشوقة لحساب نهائي دوري أبطال أوروبا والتي ستجمع مانشستر سيتي الانجليزي بفريق انتر ميلان الايطالي. المباراة تنطلق الساعة 20:00 توقيت تونس (الساعة 19:00 توقيت عالمي) بملعب أتاتورك الأولمبي. ومن المتوقع أن تكون تشكيلة الفريقين على النحو التالي: مانشستر سيتي: 31- إيدرسون 25- مانويل أكانجي 3- روبين دياز 5- جون ستونز 2- كايل ووكر 16- رودريغو 8- إلكاي غوندوغان 17- كيفن دي بروين 20- برناردو سيلفا 10- جاك غريليش 9- إيرلينغ هالاند. انتر ميلان 24- أندريه أونانا 36- ماتيو دارميان 15- فرانشيسكو أتشيربي 95- أليساندور باستوني 2- دينزل دومفريز 23- نيكولو باريلا 77- مارسيلو بروزوفيتش 20- هاكان تشالهان أوغلو 32- فيدريكو ديماركو 9- إدين دجيكو 10- لاوتارو مارتينيز.

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