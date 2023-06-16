انت الان تتابع خبر النشامى في مواجهة صربيا وديا مساء الجمعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم، نظيره الصربي في مباراة ودية عند التاسعة والنصف من مساء الجمعة، على ملعب جينرالا أرينا في العاصمة النمساوية فيينا.

وأنهى "النشامى" مساء الخميس تحضيراته الفنية والبدنية، استعدادً لمواجهة صربيا ضمن التحضيرات لخوض النهائيات الآسيوية مطلع العام المقبل في قطر، وتصفيات مونديال 2026 أواخر العام الحالي.

وأجرى المنتخب الخميس تدريبه الأخير تأهباً للقاء، بقيادة المدرب عدنان حمد، وبحضور 23 لاعبا وهم يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، مالك شلبية، محمد العمواسي، محمد أبو حشيش، يزن العرب، عبدالله نصيب، إحسان حداد، مهند خيرالله، أنس بني ياسين، هادي الحوراني، حجازي ماهر، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، نزار الرشدان، صالح راتب، أحمد سمير، موسى التعمري، أنس العوضات، محمود مرضي، علي علوان، حمزة الدردور، يزن النعيمات، فيما وصل اللاعب أحمد العرسان إلى النمسا مساء الخميس للالتحاق بالمعسكر.

ويتخلل تجمع النشامى في فيينا بعد لقاء صربيا، مواجهة ودية مع جامايكا الاثنين المقبل مع اختتام المعسكر.

يذكر أن قرعة النهائيات الآسيوية وضعت النشامى في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، فيما حدد "فيفا" موعد سحب قرعة تصفيات كأس العالم 2026 والنهائيات القارية 2027، يوم 27 تموز المقبل.

ويشارك المنتخب الوطني في تصفيات المونديال ابتداءً من الدور الثاني والذي يضم 36 منتخباً، سيتم تقسيمهم إلى تسع مجموعات، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور الحاسم، مع ضمان عبورهم إلى نهائيات آسيا 2027.

ويشهد كأس العالم المقبل 2026 للمرة الأولى مشاركة 48 منتخباً، وتتأهل 8 منتخبات مباشرة عن القارة الآسيوية.