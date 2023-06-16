انت الان تتابع خبر راتب تاريخي .. ريال مدريد يعود لمفاوضات كيليان مبابي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية مساء يوم الجمعة، عن عودة نادي ريال مدريد الإسباني، لمفاوضات كيليان مبابي، هداف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسبق وأن حاول ريال مدريد التعاقد مع اللاعب الفرنسي قبل عام واحد فقط، لكنه قرر تجديد عقده في النهاية مع النادي الباريسي، بعد تدخل إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا.

ووقع مبابي على عقد مع النادي الباريسي حتى عام 2025، مع وجود بند يسمح له بالرحيل قبل عام واحد من نهاية العقد.

وبعد موسم واحد فقط، أكد مبابي أنه لن يستمر مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025 لأسباب شخصية، على أن يغادر "حديقة الأمراء" في 2024.

وبناء على ذلك، أكدت تقارير فرنسية أن إدارة باريس أبلغت مبابي بالرحيل هذا الصيف إذا استمر على موقفه، وهو ما فتح الباب أمام ريال مدريد للتفاوض بشأن ضم اللاعب.

ووفقا لما أوردته شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يمانع التعاقد مع كيليان مبابي بمبلغ ضخم، رغم ضم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني سابقا، مقابل 103 ملايين يورو.

وأوضح المصدر أن ريال مدريد بدأ المفاوضات وعلى استعداد لدفع مبلغ يتراوح بين 180 و200 مليون يورو للظفر بخدمات مبابي، ولكن بدون منحه مكافأة توقيع العقد.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يجهز في الوقت ذاته راتبا تاريخيا لهداف باريس سان جيرمان، حيث أنه يرغب في رؤية مبابي خلال أسرع وقت ممكن بقميص فريقه.

كذلك ترغب إدارة باريس سان جيرمان في التخلص من مبابي بسبب سلوكه السيء في الفترة الأخيرة والمتمثل في رفض البقاء حتى عام 2025، بالإضافة إلى تصريحاته الصادمة ضد النادي.

وكان مبابي خرج بتصريحات مثيرة قبل 24 ساعة خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فرنسا وجبل طارق، أكد خلالها أن متمسك بموقفه بعدم الاستمرار حتى 2025، وذلك لأسباب شخصية لأن البعض لا يعرف الأمور الداخلية وكافة المعلومات.