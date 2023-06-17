انت الان تتابع خبر مايكل جوردان سيبيع حصته في تشارلوت هورنتس بـ 3 مليارات دولار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سيبيع أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان حصة الأكثرية التي يملكها في فريق تشارلوت هورنتس، المنافس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، إلى كونسورتيوم استثماري، وفق ما أعلن النادي الجمعة.

وسيحتفظ اللاعب المتوج بلقب الدوري ست مرات مع شيكاغو بولز بحصة أقلية في هورنتس بعد كان يملك الأكثرية منذ العام 2010.

يقود مجموعة المشترين غايب بلوتكين، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "تولوودز كابيتال أل أل سي" وريك شنال، أحد رؤساء شركة الأسهم الخاصة "كلايتون، دوبليير آند رايس".

وتابع البيان أن المجموعة تضم أيضًا الموسيقيَين جاي كول وإريك تشيرتش، من دون الكشف عن الشروط المالية، على أن تخضع الصفقة لموافقة الرابطة الوطنية لدوري المحترفين.

استحوذ جوردان (60 عامًا) على حصة الأكثرية في 2010، وكان النادي الوحيد في الدوري الذي يملك غالبية أسهمه شخص من البشرة السمراء.

وذكرت شبكة "إي أس بي أن" نقلا عن مصادر في الدوري، أن حصة جوردان التي سيبيعها قُدرت بثلاثة مليارات دولار.

يعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة سلة على مر العصور بعد أن قاد بولز الى ستة ألقاب بين 1991 و1998 وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري خمس مرات، كما توج مع المنتخب الاميركي بذهبيتي أولمبيادي 1984 و1992.

لعب مباراته الرسمية الاخيرة في عام 2003.

تم تأريخ شراكة جوردان المربحة مع شركة "نايكي" للملابس الرياضية في وقت سابق من هذا العام في فيلم "إير" (Air) الذي أخرجه بن أفليك.