انت الان تتابع خبر برايتون يضم محمود داود قادمًا من دورتموند والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعاقد برايتون أند هوف ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع لاعب الوسط الألماني محمود داود اليوم الجمعة لمدة أربع سنوات بعد انتهاء عقده مع بروسيا دورتموند.

ولم يكشف برايتون عن تفاصيل مالية لصفقة اللاعب المولود في سوريا والبالغ عمره 27 عاما.

وسينضم داود، الذي خضع لجراحة في الكتف العام الماضي، إلى برايتون في أول يوليو بعد انتهاء عقده مع وصيف بطل الدوري الألماني.

وقال المدرب روبرتو دي تسيربي "أنا متحمس لانضمام محمود إلى فريقي، أردته معي منذ كنت أدرب ساسولو وأنا متأكد من أنه سيكون من الصفوة لدينا".

وخاض داود مباراتين مع منتخب ألمانيا الأول بعد أن استهل مسيرته الدولية أمام تركيا عام 2020.

وسيخوض برايتون المنافسات الأوروبية لأول مرة في الموسم المقبل بعدما أنهى الدوري في المركز السادس وتأهل للدوري الأوروبي.

وأعلن برايتون يوم الأربعاء عن ضم لاعب الوسط جيمس ميلنر (37 عاما) في انتقال مجاني من ليفربول.