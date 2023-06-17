تصدر إنجلترا وتركيا وكازاخستان في اليورو

تصدر إنجلترا وتركيا وكازاخستان في اليوروعزز المنتخب الإنجليزي صدارته للمجموعة الثالثة من تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) بفوزه على مالطا بأربعة أهداف دون رد لحساب الجولة الثالثة من المنافسة الليلة الماضية.

وأحرز رباعية المنتخب الإنجليزي كل من أباب فيردناندو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة (9)، وألكسندر أرنولد في الدقيقة (28)، وهاري كين في الدقيقة (31) من ركلة جزاء، وكاليون ويلسون في الدقيقة (83) من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات على رأس المجموعة، فيما توقف منتخب مالطا عند المركز الخامس والأخير من دون نقاط.

ولحساب المجموعة ذاتها، فاز منتخب أوكرانيا على مقدونيا الشمالية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحصد أول ثلاث نقاط، ويبقى في المركز الرابع.

كما فاز منتخب اليونان على نظيره الإيرلندي بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، تاركا منتخب إيرلندا في المركز الخامس والأخير.

ولحساب المجموعة الثامنة، عزز منتخب كازاخستان صدارته بفوزه على سان مارينو بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى ست نقاط، فيما بقي سان مارينو من دون نقاط في المركز الأخير.

كما فاز المنتخب الدنماركي على نظيره الإيرلندي الشمالي بهدف دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط له، وليأتي في المركز الرابع.

وتصدر أيضاً المنتخب التركي المجموعة الرابعة بفوزه على لاتفيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى ست نقاط على رأس المجموعة، فيما بقي منتخب لاتفيا من دون نقاط في المركز الأخير.

وفي المجموعة ذاتها، فاز المنتخب الأرميني على ويلز بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليحصد أول ثلاث نقاط، ويبقى بالمركز الرابع خلف الويلزي صاحب المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

وفي بقية المباريات، فاز المنتخب السويسري على منتخب أندورا بهدفين مقابل هدف، كما فاز منتخب فنلندا على سلوفينيا بهدفين دون رد، وتعادل المنتخب الروماني مع كوسوفو من دون أهداف.