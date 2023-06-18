البرتغال تكتسح البوسنة في تصفيات يورو 2024

البرتغال تكتسح البوسنة في تصفيات يورو 2024حقق منتخب البرتغال فوزه الثالث توالياً في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا، "يورو 2024"، بانتصاره على ضيفه منتخب البوسنة والهرسك 3-0، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة العاشرة.

وفرض برونو فيرنانديز نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين، في الدقيقتين 77 و90، فيما سجل برناردو سيلفا، هدفا آخر في الدقيقة 44.

وشهدت المباراة مشاركة نجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو مع البرتغال على مدار الـ90 دقيقة لكنه لم ينجح في التسجيل.

ورفع منتخب البرتغال رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط من 3 مباريات، في صدارة المجموعة العاشرة، بينما تجمد رصيد البوسنة والهرسك عند 3 نقاط في المركز الخامس قبل الأخير.