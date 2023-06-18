إيطاليا تهزم هولندا وتحرز برونزية دوري الأمم
فاز المنتخب الإيطالي بالميدالية البرونزية لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد تغلبه على مضيفه الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة تحديد المركز الثالث، التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب دي جرولش فيست بمدينة أنشيده الهولندية.
وسجل فيدريكو ديماركو ودافيدي فراتيسي وفيدريكو كييزا في الدقائق 6، 20، 73 أهداف إيطاليا، وستيفن برجفاين وجورجينيو فينالدم في الدقيقتين 68، 89 هدفي هولندا.
وخسرت إيطاليا في الدقائق الأخيرة ضد إسبانيا بنتيجة 1- 2 في الدور نصف النهائي يوم الخميس الماضي، فيما خسرت هولندا أمام كرواتيا 2- 4 يوم الأربعاء الماضي في الدور نفسه.
وتلعب إسبانيا ضد كرواتيا في المباراة النهائي في وقت لاحق من مساء اليوم على ملعب "فينورد" في مدينة روتردام الهولندية.
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