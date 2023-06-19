انت الان تتابع خبر ريال مدريد يرد الصفعة لبنزيما والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رد ريال مدريد على التصرف المثير للجدل من الفرنسي كريم بنزيما، قائد الميرنجي السابق، والمنضم حديثا إلى اتحاد جدة السعودي.

ولدى بنزيما عقد مع الميرنجي حتى 30 يونيو/حزيران الحالي، لكنه أعلن رحيله بشكل رسمي عن الريال، ووقع رسميا للعملاق السعودي.

وأثار بنزيما الجدل، بعدما ألغى متابعة الحساب الرسمي لريال مدريد، أمس الأحد، على شبكة "إنستجرام".

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، ألغى الحساب الرسمي لريال مدريد أيضا متابعة بنزيما على "إنستجرام".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تصرف ريال مدريد طبيعي، لأن النادي الأبيض يتابع فقط 40 حسابا تنتمي للاعبيه الحاليين وحسابات الرعاة الرسميين للنادي.

ولعب كريم بنزيما بقميص الميرنجي بين 2009 و2023، وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات.

يذكر أن عقد بنزيما مع اتحاد جدة سيمتد حتى يونيو/حزيران 2025، ويشمل خيار التمديد لموسم إضافي.

وزعمت تقارير بأن راتب بنزيما يقترب من 200 مليون يورو سنويا، شاملا العقود التجارية والمتغيرات.