انت الان تتابع خبر النشامى يقلبون الطاولة على جامايكا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم معسكره التدريبي في النمسا بالفوز على نظيره الجامايكي وديا 2-1 في المباراة التي جمعتهما عصر الاثنين على ملعب فينر نويشتات.



سجل للمنتخب الجامايكي بورك كوري (د.39) من ضربة جزاء ، وفي الشوط الثاني قلب النشامى النتيجة عبر محمود مرضي (د.56)، وعلي علوان (د.63)، سجل للمنتخب الجامايكي بورك كوري (د.39).



ويأتي اللقاء ضمن التحضيرات لخوض النهائيات الآسيوية مطلع العام المقبل في قطر، وتصفيات مونديال 2026 أواخر العام الحالي.



وكان اللقاء الودي الأول ضمن معسكر النمسا انتهى بتعثر النشامى أمام صربيا 2-3، فيما خسرت جامايكا من قطر 1-2.





