الأرجنتين تهزم إندونيسيا وديًا

الأرجنتين تهزم إندونيسيا وديًافاز المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم على نظيره الإندونيسي بهدفين دون رد في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما اليوم الاثنين في العاصمة الاندونيسية جاكرتا.

وأحرز هدفي الأرجنتين، لياندرو باريديس في الدقيقة 38، وكريستيان روميرو في الدقيقة 55.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد فاز على أستراليا وديا بهدفين دون رد الأسبوع الماضي، في تكرار للقاء الفريقين في دور الستة عشر في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وسجل ميسي في شباك أستراليا الأسبوع الماضي أسرع هدف في مسيرته، بعد مضي 79 ثانية فقط، لكنه غاب عن مواجهة إندونيسيا اليوم لقضاء فترة إجازة.