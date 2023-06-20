في ما يلي برنامج مباريات اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

جميع المباريات تنطلق في حدود الساعة 19:45 توقيت تونس (جرينيتش +1).

النمسا - السويد

استونيا - بلجيكا

المجر - ليتوانيا

بلغاريا - صربيا

البوسنة والهرسك - لوكسمبرج

ليشتنشتاين - سلوفاكيا

ايسلندا - البرتغال

النرويج - قبرص

جزر فاروه - ألبانيا

اسكوتلندا - جورجيا

مولدوفا - بولندا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التصفيات المؤهلة ليورو 2024 (الجولة 4): برنامج مباريات اليوم الثلاثاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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