المغربي أمرابط يختار الدوري الاسباني

حسم نجم خط وسط نادي فيورنتينا الإيطالي، الدولي المغربي سفيان أمرابط، وجهته المقبلة حيث يستعد للرحيل عن فريقه الإيطالي.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أمرابط اختار الانتقال للدوري الإسباني.

وأكدت "سبورت"، أن أمرابط يحظى باهتمام من برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، لكن "البارسا" لم يقدم له أي عرض رسمي حتى الآن، بسبب الوضع الاقتصادي للفريق.

ونوهت بأن "أتلتيكو مدريد مستعد للمزايدة على برشلونة في صفقة أمرابط، حال تقدم الفريق الكتالوني بعرض رسمي".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أمرابط يرى أن تجربته مع فيورنتينا انتهت هذا الصيف، ويسعى بقوة للانتقال إلى فريق جديد.

وأوضحت أن النادي الإيطالي حدد 30 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات، للموافقة على رحيل النجم المغربي.

وذكرت "سبورت" أن العديد من أندية الدوري الإنجليزي تواصلت مع ممثلي أمرابط، لكن اللاعب المغربي يفضل الانتقال إلى الدوري الإسباني بدلا من اللعب في إنجلترا.

المصدر : وكالات