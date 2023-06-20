مباراة دولية ودية: المنتخب التونسي يخوض مباراة الجزائر بالزي الأحمر 

انعقد صباح اليوم الثلاثاء بمدينة عنابة ، الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الدولية الودية ، التي ستجمع الليلة منتخبي تونس و الجزائر، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا ، وتقرر في أعقاب هذا الاجتماع أن يخوض المنتخب الوطني المقابلة بالزي الأحمر الكامل و سيرتدي حراس المرمى الزي الاصفر.



وسيخوض لاعبي المنتخب الجزائري اللقاء باللون الأبيض.



وعملا بلوائح الاتحاد الدولي في خصوص تنظيم المقابلات الدولية الودية فإنه يحق لكل ناخب وطني في هذا اللقاء إجراء 6 تغيرات على 3 دفعات دون احتساب التغير الذي يقوم به في فترة ما بين الشوطين.