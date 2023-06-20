انت الأن تتابع خبر الكشف عن تفاصيل عقد ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - ما يزال اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي يتصدر عناوين الصحف الرياضية حول العالم بعد انتقاله لنادي انتر ميامي الامريكي .

وكشف تقرير صحفي إسباني، الثلاثاء، تفاصيل عقد ميسي مع نادي إنتر ميامي الأمريكي.



ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن عملية انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، لن تكتمل قبل 5 يوليو المقبل، موعد فتح باب الانتقالات في الدوري الأمريكي.



وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يخوض ميسي، مباراته الأولى بقميص إنتر ميامي ضد كروز أزول المكسيكي في بطولة كأس الدوريات يوم 21 يوليو.

وكشفت الصحيفة أن ليونيل ميسي البالغ 35 عاما سيحصل على 50 مليون دولار على الأقل سنويا مع النادي الأمريكي.

وأوضحت أن إجمالي عقد ميسي الذي يمتد لعامين ونصف يبلغ 150 مليون دولار، وهذا الرقم يتضمن راتب النجم الأرجنتيني ومكافأة التوقيع، بالإضافة إلى حصوله على حصة في ملكية النادي عقب الاعتزال.

وسيحصل نجم برشلونة السابق، على أموال إضافية من 3 رعاة لإنتر ميامي طوال تجربته في الدوري الأمريكي.