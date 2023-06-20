انت الأن تتابع خبر تفاصيل عرض الاتحاد السعودي لضم لاعب توتنهام والأن مع التفاصيل

رياض- احمد صلاح - أفادت تقارير رياضية أن نادي الاتحاد السعودي تحرك بشكل مفاجئ، للتعاقد مع للاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين، جناح توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ونقلت شبكة "إي إس بي إن" الرياضية، إن سون تلقى عرضا بقيمة 30 مليون يورو في الموسم الواحد لمدة 4 أعوام.

وقالت الشبكة إن الجانب السعودي متفائل بانضمام سون إلى نادي الاتحاد، مضيفا أن الاتحاد مستعد لدفع 60 مليون يورو، مع بعض المكافآت والحوافز الأخرى، كعرض أولي قابل للزيادة، لضم سون هيونغ-مين.

وأعلنت الشبكة، ترحيب هيونج مين، بالعرض الاتحادي الضخم، إلا أن توتنهام لا يزال يصر على الاحتفاظ باللاعب، في الموسم الرياضي القادم حتى الآن.

ويلعب هيونج مين البالغ 30 عاما، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام منذ عام 2015، وفي عقد يمتد حتى 30 يونيو 2025.

وطوال هذه السنوات، سجل النجم الكوري الجنوبي 145 هدفا وصنع 80، خلال 372 مباراة رسمية في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.