انت الأن تتابع خبر العلم الأردني على قمة رابع أعلى جبل في العالم والأن مع التفاصيل

رياض- احمد صلاح - حقق متسلق الجبال، الأردني أحمد بني هاني، انجازاً رياضياً جديداً، بنجاحه في الوصول إلى قمة رابع أعلى جبل في العالم، رافعاً العلم الأردني على قمته.

ووصل بني هاني إلى قمة جبل وستو البالغ ارتفاعه 8.516 كم، ورفع هناك العلم الأردني، مهدياً إنجازه الرياضي إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد الأمير الحسين، معبراً عن شكره للشركات الأردنية الداعمة التي آمنت بموهبته.

ويقع جبل وستو، في المنطقة الحدودية بين منطقة التبت ومنطقة خومبو في نيبال. ويضم الجبل، مجموعة من القمم الجبلية وهي: القمة الرئيسية على ارتفاع 8.516 كم، والقمة المتوسطة في الجانب الشرقي وتصل إلى ارتفاع 8.414 كم، وقمة وستو شار والتي تصل إلى ارتفاع 8.383 كم.

ويتّصل جبل وستو بجبل إفرست من خلال قمته الجنوبية، حيث يمتاز جبل وستو بضخامته وشدة انحداره، إذ يبلغ ارتفاع واجهته الجنوبية 3.2 كم وعرضها 2.25 كم، مما يجعل واجهته الجنوبية الأكثر انحداراً في العالم. ويُعد جبل وستو من أصعب الجبال تسلقاً وأكثرها ندرةً في محاولات التسلق.

ويسبق جبل وستو في الارتفاع، كل من جبل افريست الذي يبلغ ارتفاعه 8.849 كم، وجبل كي 2 الذي يبلغ ارتفاعه 8.610 كم، وجبل كمكانشينجونغا الذي يبلغ ارتفاعه 8.585 كم.