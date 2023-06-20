انت الأن تتابع خبر العراق يهزم إيران في نهائي غرب آسيا والأن مع التفاصيل

رياض- احمد صلاح - توج المنتخب العراقي بلقب بطل مسابقة غرب آسيا تحت 23 سنة، على حساب نظيره الإيراني بفوزه عليه بركلات الترجيح في النهائي الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة بغداد.

ووضع اللاعب الإيراني سين جودارزي بلاده في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 31، ورد العراقي حسين عبد الله اللاوندي بهدف التعادل في الوقت المحتسب بدلا للضائع للشوط الأول للقاء.

وحسم منتخب "أسود الرافدين" النتيجة لصالحه في سلسلة ركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل أربعة، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله، على ملعب المدينة الدولي في بغداد