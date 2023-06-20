تشيلسي يتعاقد مع كريستوفر نكونكو

تشيلسي يتعاقد مع كريستوفر نكونكوأعلن نادي تشيلسي الإنجليزي ، اليوم الثلاثاء، التعاقد بشكل رسمي مع النجم الفرنسي كريستوفر نكونكو.

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي “يسر النادي، الإعلان عن انضمام نكونكو إلى الفريق قادمًا من لايبزيج استعدادًا لموسم 2023-2024”.

وأضاف “لقد وقع اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 25 عامًا، والذي مثل منتخب فرنسا 10 مرات، عقدًا لمدة 6 سنوات”.

وقال نكونكو”سعيد بالانضمام لنادي تشيلسي، لقد بذلنا مجهودا كبيرا لإتمام هذه الصفقة، متحمس لمقابلة مدربي ورفاقي الجدد وإظهار ما يمكنني فعله على أرض الملعب أمام جماهير تشيلسي”.

وتابع “بعد اللعب في فرنسا وألمانيا، أرغب الآن في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، إنه أحد أقوى الدوريات في العالم. أنا متحمس لهذا التحدي وسأكون فخورًا بارتداء قميص تشيلسي”.