فوز النمسا والنرويج والمجر في يورو 2024

فوز النمسا والنرويج والمجر في يورو 2024عززت النمسا صدارتها للمجموعة السادسة أمام مطاردتها المباشرة بلجيكا بفوزها الصعب على ضيفتها السويد 2-0 الليلة الماضية، في الجولة الرابعة لتصفيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا.

وفرض مهاجم هوفنهايم الالماني كريستوف باومغارتنر نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدفين المتأخرين في الدقيقتين 81 و89.

ويعد هذا هو الفوز الثالث للنمسا مقابل تعادل واحد، حيث عززت رصيدها في الصدارة برصيد عشر نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام بلجيكا التي انتزعت فوزا كبيرا من مضيفتها إستونيا بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها مهاجم إنتر ميلان الإيطالي المعار من تشلسي الإنجليزي روميلو لوكاكو (37 و40) ومهاجم أيندهوفن الهولندي يوهان باكايوكو (90).

وفي المجموعة الاولى، أكرمت النرويج وفادة ضيفتها قبرص 3-1 بينها ثنائية لنجم مانشستر سيتي الانجليزي إرلينغ هالاند.

وفي المجموعة الخامسة، فرطت بولندا في فوز ثمين على مضيفتها مولدافيا وخرجت منهزمة 2-3.

وانفردت ألبانيا بالمركز الثاني بفوزها على مضيفتها جزر فارو بثلاثة أهداف للاعب وسط ساسوولو الايطالي نديم بايرامي (20) ولاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي كريستيان أصلاني (51) ومهاجم ليخيا وارسو البولندي إرنست موتشي (90+2) مقابل هدف لأودمار فايرو (45+1).

وانتزعت المجر صدارة المجموعة السابعة من صربيا بفوزها على ليتوانيا 2-0 وتعادل الثانية مع مضيفتها بلغاريا 1-1.