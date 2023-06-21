انت الأن تتابع خبر الاتحاد الآسيوي يحدد مباراتي الوحدات في ملحق دوري أبطال آسيا والأن مع التفاصيل

رياض- احمد صلاح - حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، يوم 15 آب المقبل، موعدا لإقامة مباراة فريق الوحدات الأردني مع فريق شباب أهلي دبي الإماراتي، في مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لدوري أبطال آسيا.

ووفق البرنامج الصادر يلعب الوحدات ممثل الكرة الأردنية، مع فريق شباب الأهلي دبي يوم 15 آب المقبل، والفائز في هذه المباراة ينتقل لملاقاة فريق النصر السعودي يوم 22 من نفس الشهر.

يشار إلى أن فريق الفيصلي يشارك في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث تأهل مباشرة لدوري المجموعات بصفته بطل الدوري الاردني في الموسم الماضي، فيما يلعب الوحدات في الملحق بحيث يتأهل الى دور المجموعات في حال فاز في المباراتين المذكورتين، أما في حال خسر أحدهما فانه سينتقل للعب في كأس الاتحاد الآسيوي.