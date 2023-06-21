انت الأن تتابع خبر محكمة الكاس في سويسرا ترفض استئناف الرمثا بقضية شرارة والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - رفضت محكمة التحكيم الرياضية المعروفة بـ (الكاس)، الأربعاء، استئناف نادي الرمثا المقدم في قضية لاعبه السابق محمد أبو زريق (شرارة)، المنتقل للاحتراف في الأهلي الليبي قبل عامين.

وكان اللاعب شرارة غادر الرمثا للاحتراف في فريق الأهلي الليبي، ما دفع الرمثا لتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليتم رفضها، ما دفع الرمثا لتقديم استئناف إلى محكمة الكاس التي رفضت اليوم الاستئناف، وبالتالي عدم وجود حقوق للرمثا في عملية انتقال اللاعب إلى الأهلي الليبي.

وأكد المحامي عماد حناينة الذي يتولى الدفاع عن شرارة أن محكمة الكاس، ومقرها سويسرا، رفضت اليوم استئناف الرمثا ما يشير إلى "إقرار بسلامة إجراءات احتراف شرارة".

وقال إن محكمة الكاس أصدرت قرارا يقضي برفض استئناف الرمثا.