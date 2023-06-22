موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023 للمنافسات المحلية حيث يخوص مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023 أما نظيره حرس الحدود على أرضية ستاد الكلية الحربيةويسعي المدير الفني السويسري ولاعبو الأهلي في تحقيق الفوز في هذه المباراة للذهاب بعيداَ بصدارة بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم، والتي اقترب من حصدها بشكل رسمي خاصة في ظل تراجع نتائج مستوي ونتائج غريمه التقليدي الزمالك.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري:

تقام مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة و مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري:

تقوم مجموعة قنوات أون تايم سبورت بنقل أحداث المباراة بصفتها الناقل الحصري للبطولة.

صفقات الأهلي الجديدة 2023:

كشف الإعلامي أحمد شوبير ، عن بعض التفاصيل حول صفقات الأهلي الجديدة 2023، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أنه أوضح أن مجلس إدارة النادي الأهلي يخوض في هذه الساعات مفاوضات متقدمة مع مهاجم سوبر يحمل الجنسية العربية، ولكنه لم يقوم بذكر اسمه.

وأضاف شوبير أن هناك مفاوضات أيضا بين إدارة القلعة الحمراء ونادي فيوتشر بشأن ضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد رضا بوبو، وذلك بعد أن طلبه المدير الفني السويسري مارسيل كولر، حيث ينتظر الأهلي في الفترة الحالية قرار فيوتشر.

وأشار شوبير أن جميع ما يتردد حول رغبة الأهلي في الحصول على خدمات لاعب فيروتشر عمر كمال عبد الواحد ليس صحيح على الإطلاق.

واختتم تصريحاته بأن المارد الأحمر قرر صرف النظر عن التعاقد مع صفقة ضم جاكسون موليكا لاعب بشكتاش التركي، بسبب المبالغ التي يطلبها كلا من اللاعب والنادي.